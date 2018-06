Neue Seelsorger für Lorscher Katholiken und Protestanten

Ingmar Maybach, Pfarrer aus Berlin und als "Don Camillo aus dem Odenwald" gefeiert, ist bundesweit durch zahlreiche Auftritte als Kabarettist bekannt. © Lotz

Lorsch.Silvester war diesmal ein Festtag für die Lorscher Katholiken und Protestanten. Gleich in beiden Kirchengemeinden wurden in den Gottesdiensten zum Jahresabschluss jedenfalls neue Seelsorger vorgestellt, die die beiden Hauptamtlichen ab sofort in ihrer Arbeit unterstützen werden. Die Kirchen waren dazu auch nach den Weihnachtsfesttagen gut besucht.

In St. Nazarius hat Pfarrer Hermann

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3899 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.01.2016