LORSCH.Sie gibt Lernen ein neues Gesicht, Silke Weiß – in Lorsch hat sie die LernKulturZeit-Akademie gegründet und mit ihrem Team etabliert. Weiß will, das war von Anfang an erklärtes Ziel, nicht nur neue Wege des Lernens aufzeigen, sondern diese mit den Akademie-Angeboten auch mit Leben erfüllen. Zielgruppen sind Personen wie Organisationen, denen Werkzeuge und Methoden für Veränderungsprozesse und zur Potenzialentfaltung an die Hand gegeben werden.

Das Angebot richtet sich an Schulleiter, Lehrer wie auch an andere Berufsgruppen und Interessierte. Schule im klassischen Sinn kennt die Akademieleiterin bestens – nicht zuletzt, weil sie auch als Schulentwicklungsberaterin am Staatlichen Schulamt für die Landkreise Bergstraße und Odenwald arbeitet. Vor zehn Jahren begann sie, die eigene Akademie aufzubauen. Im Fokus stehen besonders „Zeit“ und „Zeit lassen“. Der inneren wie äußeren Entwicklung des Menschen kämen gleichermaßen Bedeutung zu.

Jetzt hat sie das Projekt unternehmerisch auf neue Füße gestellt und in die Rechtsform einer Gesellschaft gehoben. Neuerdings firmiert die Akademie als GmbH, Silke Weiß ist Geschäftsführerin. Die Neuerung wurde dieser Tage im Palais von Hausen in Lorsch mit zahlreichen Gästen gefeiert. Dabei wurden auch die Motivation und Arbeit von Weiß gewürdigt, unter anderem durch Bürgermeister Christian Schönung. Weiß selbst machte deutlich, welche Kräfte und Energien neue Lernformen freisetzen können und zeigte sich erfreut, dass mit der GmbH-Gründung ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Akademie getan werden konnte. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019