Neuer Kurs: Judo für Erwachsene

LOrsch.Einen neuen Kurs Judo für Erwachsene bietet die Turnvereinigung Tvgg Lorsch an. Das Freitagstraining ist sowohl für Anfänger als auch für Wiedereinsteiger in den Sport gedacht.

Judo ist als Sportart in den vergangenen Jahren und durch den Olympiasieg in Peking sowie dem Gewinn der Silbermedaille in London von Ole Bischof bekannt und populär geworden, erinnert der Tvgg-Vorstand. Die

...