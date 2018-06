Neues Angebot: Tanz-Fitness speziell für Senioren

Anzeige

Fitnesstanzen ist eine Kombination aus tänzerischer Gymnastik (keine Bodenübungen) und unterhaltsamen Tanzen zu lateinamerikanischer Musik und zu schwungvollen Hits.

„Die Tanzschritte sind leicht zu erlernen“, betonten die Verantwortlichen des Lorscher Vereins. Während man sich schlank tanzt, werden die Muskeln trainiert, Verspannungen gelöst und das Herz-Kreislauf -System wird gestärkt. Auch das Gleichgewicht wird bei dieser Sportart intensiv trainiert, was gerade für Senioren ein wichtiger Punkt für die Fallprävention im täglichen Leben darstellt.

Tanzpartner nicht erforderlich

Vor allem aber ist das Tanzen durch das Erlernen von Schritt- und Figurenfolgen im Rhythmus eine wirksame Möglichkeit, das Gedächtnis intensiv zu schulen, wissen Tänzer. Übungsleiterin Katharina Dämmler betont: „Nicht das Tanzen lernen steht im Vordergrund, sondern der Spaß am Tanzen, an der Musik und der Gesellschaft.“ Unabhängig von Tanzerfahrung und dem Fitnesslevel ist ein Einstieg für jeden möglich, ein Tanzpartner ist nicht erforderlich.

Interessierte sollten bequeme Kleidung und Schuhe mitbringen. Getanzt wird in den Clubräumen des TSC Rot-Weiß Lorsch in der Hügelstraße 30 in Lorsch.

Weitere Informationen gibt es beim Verein. Eine Anmeldung ist per E-Mail möglich unter: kasse@tsc-Lorsch.de. Telefonisch gibt es Auskunft unter der Rufnummer 017421-72387. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.06.2018