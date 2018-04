LOrsch.Den Reigen der Neujahrsempfänge eröffnet in Lorsch am kommenden Sonntag (3.) die CDU. Die Christdemokraten laden um 16.30 Uhr Mitglieder und interessierte Bürger in den Nibelungensaal des alten Rathauses ein.

Stadtverbandsvorsitzender Olaf Jünge wird auf Aktivitäten in 2015 zurückblicken und langjährige Mitglieder auszeichnen. Die Lorscher Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl,

...

Sie sehen 62% der insgesamt 625 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.01.2016