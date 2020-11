Nicht alle Anliegen sind zu 100 Prozent umsetzbar

„Einhausen stellt Weichen für Klage gegen Trasse“, BA vom 19.11.

Ich bin enttäuscht über die vor allem aus Lorsch und Einhausen kommenden ablehnenden Stimmen zu der von der Deutschen Bahn am 13. November vorgestellten Vorzugstrasse der Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim.

Seit Jahrzehnten wird über die Strecke diskutiert, seit Jahren ein Bürgerdialog mit den betroffenen Gemeinden geführt. Hier wurden die Wünsche der an der Neubaustrecke lebenden Bürger gehört und anschließend in den Planungen so gut wie möglich berücksichtigt. Dass nicht alle Anliegen zu 100 Prozent umgesetzt werden können, sollte jedem gesunden Erwachsenen klar sein.

Dringend benötigte Infrastruktur

Nun ist es endlich soweit, dass konkretere Planungen beginnen können, und der dringend benötigte Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zwischen den Wirtschaftszentren Rhein-Main und Rhein-Neckar beginnen kann. Seit 1862 ist die Main-Neckar-Bahn und seit 1899 ist die Riedbahn zweigleisig ausgebaut. Der Verkehr hat seitdem stark zugenommen. Beide Bestandsstrecken sind stark belastet. Jeder Pendler, der mit dem Zug versucht zur Arbeit zu gelangen weiß, dass die Pünktlichkeit stark unter der hohen Auslastung leidet.

Neue Kapazitäten für den Nord-Süd-Verkehr wären besser heute als morgen verfügbar. Durch den auf die Neubaustrecke verlagerten Fernverkehr würden auf der Riedbahn die Kapazitäten frei, die für ein besseres Angebot im Regionalverkehr dringen gebraucht werden.

Interessen einiger Anwohner

Auch, wenn es den Gemeinden nicht um die Verhinderung, sondern lediglich um Änderungen an den Planungen geht, würden juristische Schritte den Baubeginn vermutlich dennoch um Jahre verzögern können. Hier stehen die Interessen einiger weniger Anwohner gegen die Interessen von Millionen von Fahrgästen, die Jahr für Jahr diese Strecken befahren. Man kann nicht im Einzugsgebiet zweier Wirtschaftszentren leben und erwarten, dass es keinen Neu- oder Ausbau von Verkehrsinfrastruktur geben wird, der, da durch Steuergelder finanziert, zwangsläufig kosteneffizient erfolgen muss.

Matthias Moreno

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020