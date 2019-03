Nicht mal 500 Bände – aber sehr berühmt

Lorsch.Die Zeit, als Kloster Lorsch einen „atemberaubenden Aufstieg“ nahm, wurde mit Tino Licht jetzt im Paul-Schnitzer-Saal lebendig. Der Philologe und Leiter des Mittellateinischen Seminars an der Uni Heidelberg nahm Zuhörer mit ins „goldene Zeitalter“ der heutigen Welterbestätte. Dieses – es handelt sich vor allem um das neunte Jahrhundert – liegt zwar schon fast eine Ewigkeit zurück. Was in

...