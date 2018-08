Noch bis 16. September läuft die Saison im Waldschwimmbad

Lorsch.Die Freibäder richten sich auf das Ende der Saison ein. Auch im Lorscher Magistrat war das Schwimmbad in dieser Woche ein Thema. Beschlossen wurde, dass der 16. September (Sonntag) in diesem Jahr der letzte Öffnungstag sein wird, hieß es gestern auf Nachfrage aus dem Stadthaus. Das Kerb-Wochenende – gefeiert wird in Lorsch vom 15. bis 17. September – markierte auch in den vergangenen beiden Jahren das Ende der Freibad-Saison. In den letzten beiden Betriebswochen ist weiter täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Wassertemperatur betrug auch gestern 24 Grad. Nur falls sich in den kommenden Tagen eine hartnäckige Kaltfront festsetzen sollte, könnte der Badebetrieb doch bereits etwas früher eingestellt werden, heißt es aus dem Hauptamt. / sch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018