Lorsch.Am Freitag, 20. Dezember, wird für dieses Jahr zum letzten Mal der Lorscher Wochenmarkt aufgebaut. Die Händler gehen dann in eine – meist zweiwöchige – Weihnachtspause, so dass am 27. Dezember sowie am 3. Januar 2020 kein Wochenmarkt stattfindet. Am 10. Januar 2020 heißt es erstmals im neuen Jahr „Markttag in Lorsch“, die meisten Händler sind dann wieder vor Ort. red/BIld: EGL

