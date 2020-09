Noch freie Plätze für die „schaurig-schöne“ Herbstferienwoche

Lorsch.Corona sorgt für zahlreiche Absagen – das geplante Herbstferienprogramm der Lorscher Kinder- und Jugendförderung aber findet statt. „Schaurig-schön“, so das bewährte Motto, soll das Angebot für Teilnehmer ab dem Grundschulalter auch diesmal wieder werden. Die Ferienwoche läuft vom 5. bis 9. Oktober täglich von 9 bis 16 Uhr. Noch gibt es einige freie Plätze, berichtete die Leiterin der Jugendförderung, Brunhilde Schieb, jetzt auf Nachfrage. Schaurig-schön sollen vor allem die Bastel- und Dekorationsarbeiten werden, die dann gemeinsam im Jugendtreff in der Sachsenbuckelstraße gefertigt werden. Zur Ferienwoche gehören aber auch Ausflüge, etwa ins Schwimmbad. Ob es auch wieder ein Ferienangebot der Kinder- und Jugendförderung für die Weihnachtsferien in der ersten Januarwoche geben wird, ist noch offen. Anmeldungen für die Herbstferien werden im Bürgerbüro in der Neckarstraße angenommen. / sch

