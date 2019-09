Noch Plätze frei beim Seniorenflohmarkt

Lorsch.Nach zwei gelungenen Flohmarkt-Nachmittagen in den vergangenen beiden Jahren veranstaltet der Ambulante Pflegedienst der Johanniter in Zusammenarbeit mit dem Johanniterhaus in Lorsch zum dritten Mal einen Seniorenflohmarkt. Die Veranstaltung findet am kommenden Samstag (21.) statt.

Gehandelt werden kann in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Außengelände des Hauses in der Mannheimer Straße 36. Die Bevölkerung ist eingeladen zum Stöbern in entspannter Atmosphäre.

Es werden außerdem Kaffee und Kuchen angeboten, dessen Verkaufserlös den Bewohnern des Hauses zugute kommt. Wer gern selbst etwas verkaufen möchte, kann sich im Johanniterhaus bei Sozialdienstleiterin Ursula Knigge melden (06251/989210). Anbieter sollten ihre eigenen Standflächen zum Basar mitbringen. Bei Regen findet der Flohmarkt in der Begegnungsstätte des Hauses statt. Als Standgebühr ist ein Kuchen für das Büffet erwünscht.

Kleidung, Handarbeiten und Deko

Angeboten werden dürfen beim Seniorenflohmarkt gut erhaltene Kleidung, Hilfsmittel, Haushaltsgegenstände, Dekorationsartikel, Bücher sowie Handarbeiten. Gewerbsmäßige Verkäufer sind zum Flohmarkt nicht zugelassen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019