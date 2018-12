Obstbäume richtig schneiden

Einhausen.Bevor der Saft aus der Erde wieder in die Bäume steigt, ist es notwendig, die Äste zu beschneiden. Das ist vor allem bei Obstgehölzen wichtig, da Früchte nur an waagrecht verlaufenden Zweigen wachsen. Damit der Schnitt fachgerecht durchgeführt wird, bietet der Obst- und Gartenbauverein von Einhausen einen Schnittkurs an.

Durchgeführt wird er für Mitglieder und Freunde am Samstag (17.)

...