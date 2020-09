Ochsen, Ziegenzug und Familien-Rallye

Lorsch.Am kommenden Sonntag, 20. September, lädt das Freilichtlabor Lauresham zum „Fest der Landwirtschaft und Ernte“ ein. Die Veranstaltung kann trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Natürlich sei im Vorfeld „viel überlegt, abgewogen und diskutiert worden“, was in diesem Herbst im Freilichtlabor Lauresham an Besucherangeboten möglich ist, heißt es in einer Ankündigung. Doch da sich das Team um

...