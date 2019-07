Odenwälder Dialekt kommt in Lorsch gut an

Lorsch.Das eingeschobene Schlager-Medley kam so gut an beim Publikum, dass die „Oigeborne“ kurzzeitig überlegten, ihr Programm umzuwerfen. Ein Moment der Schwäche, der von einem treibenden Basslauf vertrieben wurde. Und schon war die sechsköpfige, gelbe Gummistiefel tragende Combo (eine Frau und fünf Männer) mit einem Odenwälder Arrangement von Queens „Another One Bites The Dust“ („Schon werre net

