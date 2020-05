„Ohne Angst in die Kirche“

Lorsch.Auch in der evangelischen Gemeinde laufen die Vorbereitungen zur Wiederöffnung der Kirche für Gottesdienste. Von der Sehnsucht der Gläubigen danach weiß Pfarrer Renatus Keller (Bild: par) zu berichten. Seit vielen Wochen müssen auch die Lorscher Protestanten sonntagvormittags daheim bleiben. Wenn der Pfarrer in der Kirche predigt, können sie seine Worte nur in einem Mitschnitt im Internet

...