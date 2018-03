Anzeige

Der Segelflieger, ausgebildeter Diplom-Geologe, arbeitet in der Software-Branche. Sein Wissen aus dem Studium nützt ihm für sein Hobby jedoch eine ganze Menge. „Das Aussehen der Erde und der Untergrund sind für die Thermik wichtig“, erklärt er. Wer ohne Motor in Höhen von rund 3000 Metern fliegen und Strecken von mehreren Hundert Kilometern zurücklegen möchte, muss stets über die Aufwinde Bescheid wissen und sie geschickt nutzen können. Fehlt Aufwind, muss der Segelflieger nach einer Landemöglichkeit suchen.

„Segelfliegen ist ein sehr technisches Hobby“, macht Wahlig klar, der schon vielfach erste Plätze bei Meisterschaften belegt hat. Piloten lesen viel, kennen sich in Aerodynamik aus, beobachten den Luftraum genau, haben Karten und Antikollisionsgerät parat sowie moderne Computertechnologie, die zum Beispiel darüber informiert, wie weit es bis zum nächsten Wendepunkt ist. Sie sind geschult in Meteorologie, Navigation sowie Luftrecht und auf schwierige Situationen vorbereitet. Ein Pilot wisse, worauf er sich einlässt, so Uwe Wahlig angesichts der vielen Fehler, die möglich, aber unbedingt zu vermeiden sind, wenn man unversehrt bleiben will. „Ich habe generell wenig Angst“, sagt er. Für den Fall der Fälle haben Segelflieger einen Personenfallschirm dabei. Uwe Wahlig ist schon einmal aus 1000 Metern Höhe abgesprungen – zu Testzwecken.

Trotz Technik – ohne gute Fitness lassen sich auch beim Segelfliegen keine Erfolge erringen. Extreme Muskelkraft ist nicht nötig, aber neben viel Erfahrung Ausdauer und eine Unempfindlichkeit gegen Hitze und Kälte sowie Druckänderungen, erzählt der Lorscher. Stimmt das alles, dann können Segelflieger immerhin auch in einem vergleichsweise hohen Alter noch vorne mitfliegen, freut sich Wahlig. Fliegt er an einem guten Tag 500 Kilometer, dann aber merke er „abends schon, dass man etwas geschafft hat“, berichtet Wahlig. Er ist gern in Mittelgebirgsregionen unterwegs. Wenn es nicht Richtung Schwarzwald geht, dann fliegt er seine Freundin auch mal nach Helgoland.

„Wer gewinnen will, muss den Kopf frei haben“, macht der Meisterflieger klar: „Das Mentale ist total wichtig.“ Er macht seit Jahren positive Erfahrungen mit Yoga. Auf die EM, die 2019 in der Slowakei bei Prievidza ausgerichtet wird, will sich der Lorscher gut vorbereiten. „Den Wettbewerbsraum kenne ich noch gar nicht“, sagt er über die Tatra-Region. Er will sich eine Strategie erarbeiten. „Ich muss noch viel trainieren“, meint Uwe Wahlig mit Blick auf seine EM-Teilnahme: „Na klar will ich aufs Treppchen.“

