Lorsch.Die Sapperlot-Bühne in Lorsch ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Am Wochenende wurde daher zu einem Online-Konzert mit der Band Lichtenberg eingeladen. Der digitale Benefiz-Auftritt, live übertragen, kam gut an. Rund 700 Besucher im Netz spendeten fast 4800 Euro für die Bühne. Ein ausführlicher Bericht folgt. tr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020