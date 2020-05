Online-Kurs für Facebook-Interessierte

Lorsch.Wer auf Facebook aktiv sein will, muss zunächst ein Profil anlegen. In einem Online-Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße mit Sitz in Lorsch lernen Teilnehmer, wie sie ein privates Facebook-Konto anlegen, welche Einstellungen dabei nötig und sinnvoll sind und welche Aktionen sie damit durchführen können.

Die Teilnehmer können direkt Fragen an die Dozentin stellen, per Mikrofon oder

...