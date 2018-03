Anzeige

Lorsch.Eine gute Stunde lang diskutierten die Mitglieder des Kulturausschusses über die Besuchszahlen am Welterbe. Warum gibt es eigentlich kein Kombi-Ticket, wollte Angelika Brunnengräber (CDU) wissen. Es seien oft Führungen an die Eintritte gekoppelt, erläuterte Dr. Hermann Schefers. Das Familienticket, das man der Schlösserverwaltung anfangs dringend empfahl, habe sich nicht wie erwartet bewährt. Mit den angebotenen Dienstleistungen zeigten sich die meisten Besucher zufrieden, so Schefers. Wenn man einen Trend erkenne, reagiere man.

Er blicke trotz der aktuell gesunkenen Gesamtbesuchszahl „optimistisch in die Zukunft“, sagte der Welterbestättenleiter im Kulturausschuss. Er wiederholte seine Aussage von 2016, dass 100 000 Besuche bis 2030 möglich seien. „Das ist unser Ziel und wir haben die Möglichkeiten dafür.“

Zwischen 2010 und 2015 seien schließlich die bespielbaren Freiflächen auf 50 000 Quadratmeter erhöht worden, das bespielbare Raumangebot auf knapp 600 Quadratmeter gewachsen und die Flächen musealer Präsentation von 230 Quadratmeter auf fast 1300 Quadratmeter erweitert worden. Auch gebe es inzwischen Depotflächen von 700 Quadratmetern.