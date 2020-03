Orthopäde praktiziert jetzt auch als Allgemeinmediziner

Lorsch.Seit Oktober 2016 ist Zakarya Khalil niedergelassener Orthopäde in Lorsch. Parallel zu seiner Arbeit in der Praxis hat er eine Weiterbildung absolviert und ist seit Mitte Januar zusätzlich niedergelassener Allgemeinmediziner. Inzwischen habe er in diesem Bereich schon 130 Patienten behandelt und die Nachfrage der Lorscher sei ungebrochen.

Druckfrisch sind sie, die neuen Visitenkärtchen,

...