Parkplätze fehlen oder sind zu schmal

Lorsch.Die Stadt Lorsch beteiligt am „Integrierten städtebaulichen Entwicklungkonzept“ (Isek) und hatte Einwohner gebeten, sich bei einem Rundgang durch die Innenstadt zu äußern, was gegebenenfalls geändert werden soll. Drei Gruppen marschierten los. Die Gruppe, die mit Anna Heer lief, kritisierte den Platz hinter dem Museumszentrum als für Touristen wenig geeignet. Belebt sei er nur bei Festen. Beanstandet wurden die Betonwände unterhalb des Pavillons, auch wenn sie im Sommer begrünt seien.

Von der Volksbank her handle es sich um einen reinen Verkehrsweg, der meistens von Autofahrern benutzt werde auf der Suche nach einem Parkplatz, auch wenn sie zur Wingertsbergschule oder zur evangelischen Kirche wollten. Der Weg dorthin könnte besser beschildert sein, so eine Meinung. Allerdings werde der Weg von Fußgängern auch als Abkürzung benutzt von der Nibelungenstraße zur Bahnhofstraße. Zumindest zur Nachtzeit sollte diese Strecke besser beleuchtet sein.

Die Parkplätze hinter der Volksbank seien zu schmal markiert für neuere Autos, er mache den Eindruck einer Hinterhofatmosphäre. Da fehle es an Grün, um einen umweltfreundlicheren Eindruck zu hinterlassen.

Fahrradständer zu versteckt

An der Nibelungenhalle gebe es zu wenige Parkplätze bei Veranstaltungen. Oft würden parkende Autos den Weg für Schulbusse versperren. Fahrradparkplätze gebe es zu wenige und der Fahrradständer stehe eher versteckt in einer Ecke. Der Eingang zu Halle sei zu dunkel. Barrierefrei könnten Behinderte nur über einen Seiteneingang die Halle erreichen.

Der Weg zur evangelischen Kirche am hinteren Ende des Wingertsbergs mache keinen einladenden Eindruck. Das liege wohl auch an dem dortigen Eisenzaun mit scharfen Spitzen. Der soll aber wegfallen, wenn das Luther-Haus abgerissen und in neuer Form wiederaufgebaut werde, so Pfarrer Renatus Keller. Dann solle der Eingang vom Kreisverkehr im Osten erfolgen.

Positiv bewertet wurde der befestigte Parkplatz am Pavillon. Bedauerlich sei, dass er hin und wieder zur Nachtzeit zweckentfremdet genutzt werde. Insgesamt gebe es wohl zu wenige Parkplätze in Lorsch war die einhellige Meinung der Teilnehmer.

Der Benediktinerplatz mit seiner Gastronomie, der vor allem bei schönem Wetter vermehrt von Touristen bevölkert werde, mache einen guten Eindruck. Dazu gehöre wohl auch die Königshalle und das Klostergelände. Bemängelt wurde von einem Teilnehmern des Stadtrundgangs, dass es zu wenige Abstellplätze für Fahrräder gebe und eine Ladestation für E-Bikes fehle. ml

