Parkplatz am Friedhof sorgt für Diskussion

Lorsch.Ein Parkplatz hat für Diskussion in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung gesorgt. Diesmal ging es allerdings nicht um den umstrittenen Bau des Stellplatzes jenseits der Weschnitz und nahe am Besucherinfozentrum. Vielmehr war der Parkplatz am Friedhof Thema. Nach den Möglichkeiten einer Befestigung für diese Fläche sowie die Zuwegung hatte die CDU-Fraktion beim Magistrat angefragt.

