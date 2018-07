Anzeige

„Risiko: Aberkennung des Welterbetitels“ (BA vom 6. Juli)

Die lang andauernde Diskussion in den politischen Gremien und in der Öffentlichkeit um das umstrittene Bauvorhaben Parkplatz-Ost fordert eigentlich alle Lorscher Bürgerinnen und Bürger heraus, Stellung zu beziehen. Ich finde es gut, dass die Stadt in der letzten Woche ausführlich informiert und Stellung genommen hat. Ich habe die Argumente der Gegner das Bauvorhabens im Verlauf der Jahre immer wieder zur Kenntnis genommen und mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Ich komme in Abwägung von Pro und Contra zum Ergebnis, dass die Stadt Lorsch verantwortungsvoll und überzeugend dargelegt hat, warum das Konzept des Masterplans umgesetzt und der geplante Bau des Parkplatzes-Ost in der Nähe des Besucherinformationszentrums realisiert werden soll.

Elmar Ullrich