Partner-Suche im Internet

Lorsch.Partner-Suche über Plattformen im Internet ist weit verbreitet. Bevor man sich auf die Suche macht, sollte man wissen, worauf bei der Anmeldung zu achten ist, wie ein Online-Profil erstellt wird und worauf beim ersten Date zu achten ist. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule bekommen Teilnehmer einen Überblick über die breite Palette der Single- und Partnerbörsen im Web, einschließlich der Portale für unterschiedliche Zielgruppen – von Alleinerziehenden über Vegetarier bis hin zur 50plus-Gruppe. Der Kurs läuft am Sonntag (28.) von 10 bis 14.45 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch. Die Teilnehmer brauchen ein E-Mail Konto und müssen ihr Passwort kennen. Anmeldung: www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/1729618. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018