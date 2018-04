Anzeige

Bergstraße/Lorsch.Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet einen Kurs zur Partnersuche übers Internet an. Er findet am kommenden Sonntag, 22. April, von 10 bis 14.45 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch statt. Eigene Laptops können mitgebracht werden, für die Teilnahme ist ein eigenes E-Mail-Konto erforderlich.

Wie erstelle ich ein Profil?

Der Kurs vermittelt, worauf bei der Anmeldung zu achten ist, wie ein persönliches Profil erstellt wird und worauf es beim ersten Date ankommt. Zudem lernen die Teilnehmer die breite Palette der Single- und Partnerbörsen für unterschiedliche Zielgruppen im Web kennen. zg