Partnersuche im Internet

Lorsch.Die Suche eines neuen Partners über Plattformen im Internet ist weit verbreitet. Bevor man sich auf die Suche macht, sollte man wissen, worauf bei der Anmeldung zu achten ist, wie ein persönliches Online-Profil erstellt wird und worauf beim ersten Date zu achten ist.

In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße bekommen die Teilnehmer einen Überblick über die breite Palette der Single- und Partnerbörsen im Web, einschließlich der Portale für unterschiedliche Zielgruppen – von Alleinerziehenden über Vegetarier bis hin zur 50plus-Gruppe.

E-Mail-Konto ist notwendig

Der Kurs läuft am kommenden Sonntag (24.), in der Zeit von 10 bis 14.45 Uhr, im Haus Löffelholz, Römerstraße 16, in Lorsch. Eigene Laptops können mitgebracht werden. Die Teilnehmer brauchen ein E-Mail-Konto und müssen ihr Passwort kennen. Weitere Informationen erhalten Interessierte über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter Rufnummer 06251/172960. Unter diesen Adressen kann man sich auch anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019