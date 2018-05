Paul Kirchhof verlangt kritischen Dialog

Ein scheinbar knochentrockenes Thema wie die Krise der Europäischen Union zog viel Publikum an. Paul Kirchhof (l.) brachte seine Standpunkte kenntnisreich und rhetorisch brillant zu Gehör. © Zelinger

Lorsch.Erst der Brexit, jetzt die großen Sorgen um Italien, dazu die Unabhängigkeitsbestrebungen in Spanien, die Herausforderungen in Polen, der Zulauf für Populisten vielerorts – und, und, und. Ernsthafte Probleme hat die Europäische Union derzeit jede Menge, täglich sind sie in den Nachrichten präsent. Wer hat da Lust, auch noch an einem herrlichen Frühsommerabend einen Vortrag über die Krise der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4806 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.06.2018