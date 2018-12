Pause zwischen den Jahren

Lorsch.Einmal noch versammeln sich die Händler auf dem Wochenmarkt am Benediktinerplatz und am Marktplatz, um interessierte Kunden mit ausgewählten Produkten und Rezeptideen für die Weihnachtsfeiertage zu versorgen: Morgen (21.) findet der Markt in diesem Jahr letztmalig in voller Aufstellung in der Zeit von 8 bis 13 Uhr statt. Daran erinnert die Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL).

Kein Betrieb am 4. Januar

Ob Wild-Spezialitäten aus dem Odenwald oder Geflügel aus dem Ried: Der Wochenmarkt in Lorsch bietet ein breites Sortiment, zu dem Vitamine sowie auch Odenwälder Spezialitäten, Backwaren und sogar frische Blumen gehören.

Nach dem Markt morgen gehen die Marktbeschicker in eine Ruhepause: Der Wochenmarkt findet am 28. Dezember (Freitag) nur mit wenigen Händlern statt und fällt am 4. Januar aus.

Ab dem 11. Januar (Freitag) baut sich der Lorscher Wochenmarkt mit einem Großteil der Händler erstmalig im neuen Jahr im Stadtzentrum auf. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.12.2018