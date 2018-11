PC-Aufbaukurs für Senioren

Lorsch.Speziell für Senioren, die bereits mit dem PC arbeiten und nun aber ihre Kenntnisse rund um den Computer erweitern und mehr Sicherheit in der Nutzung der Programme gewinnen wollen, bietet die Kreisvolkshochschule in Lorsch einen Kurs an.

In dem Kurs lernen die Teilnehmer wie man mit dem Windows-Explorer Dateien und Dokumente übersichtlich verwaltet. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf dem Einfügen von Bildern oder Grafiken in Texte liegen.

In dem Kurs werden die Teilnehmer viele praktische Übungen am PC durchführen können. Der Kurs läuft am 12. November (Montag) sowie am Donnerstag, 15. November, und zwar jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in Lorsch. Unterrichtet wird im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/ 17296-18. Unter beiden Adressen ist auch die Anmeldung möglich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.11.2018