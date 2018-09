Perspektiven für Europa

Lorsch.Europa ist derzeit ständig in den Schlagzeilen – zwischen Zeitumstellung, Rechtsstaatlichkeit und immer wieder auch dem Brexit bewegen sich die Themen. Manch einer stellt sich die Frage nach den bindenden Kräften innerhalb der europäischen Union. Wie lässt sich das politische Gebilde Europa zusammenhalten?

Aufbruchstimmung der 50er Jahre

Professor Joachim-Felix Leonhard, Hessischer Staatssekretär a. D. für Wissenschaft und Kunst, nähert sich Europa, indem er es zunächst historisch beleuchtet.

Er spricht über die Aufbruchstimmung in den 50-er Jahren, die Gründung der Montanunion – und auch über gelegentliche Krisen. Leonhard geht in seinem Vortrag der Frage nach, wie sich Geschichte, Tradition und kulturelle Vielfalt zu einem Handlungsstrang verflechten lassen – mit analytischen Einschätzungen, der Präsentation von Perspektiven und der Aufforderung an das Publikum, selbst die Diskussion aufzunehmen. Er referiert am kommenden Mittwoch (26.) von 19 bis 21 Uhr in Lorsch. Organisiert wird der Vortrag von der Kreisvolkshochschule Bergstraße, zu hören ist er im Nibelungensaal des Lorscher alten Rathauses. Die Veranstaltung ist kostenfrei – ein Umtrunk mitsamt Snack gehört dazu. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.09.2018