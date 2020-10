Lorsch.Rosen werden am übernächsten Wochenende, 24. und 25. Oktober, nach den Gottesdiensten in St. Nazarius verkauft. Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) führt diese Aktion jährlich zum Welmissionstag durch – so auch jetzt wieder.

Die Gottesdienstbesucher am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 9 und um 11 Uhr werden nach den Messen an den Ausgängen die Stände der Pfadfinderinnen

...