Pfarrer bis Samstag in Quarantäne

Einhausen.Nach der nachträglich entdeckten Corona-Infektion eines Gottesdienstbesuchers bei der Vorabendmesse am 3. Oktober in der katholischen Kirche St. Michael befindet sich auch Pfarrer Klaus Rein bis zum 17. Oktober vorsichtshalber in Quarantäne. Ein erster Corona-Test war nach seiner Aussage negativ, es bestand also keine Infektion. Dennoch entfallen aufgrund der Quarantäne die Gottesdienste am

...