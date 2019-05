Pfarrer brachte Wein und Witze mit

Lorsch.„Im Wein liegt Wahrheit“, sagt der Volksmund. Wein sei aber auch ein Sinnbild für die Freude am Leben, erklärte Pfarrer Michael Bartmann bei den Senioren in St. Benedikt. Bereits in der Bibel sei von Wein die Rede, vom Wunder der Weinvermehrung durch Jesus bei der Hochzeit von Kanaan. Da war der Wein ausgegangen und mit ihm die Freude. Jesus habe mit der Weinvermehrung durch Wasser auch die

...