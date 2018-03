Anzeige

Lorsch.Im Rahmen der gemeinsamen Predigtreihe der evangelischen Kirchengemeinden in Lorsch, Einhausen und dem Bensheimer Stadtteil Schwanheim predigt am Sonntag, 4. März, Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein in der Klosterstadt. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. zg/Bild: Lotz