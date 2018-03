Anzeige

Lorsch.Unter dem Motto „Gott neu entdecken“ lädt am Sonntag (11.) die evangelische Kirchengemeinde zu einem besonderen Gottesdienst ein. Schon im vergangenen Jahr hatte die Lorscher Gemeinde einen ähnlichen Gottesdienst mit viel positiver Resonanz gefeiert. „Frühlingserwachen“ war das Thema. „Angesprochen sind auch diesmal Menschen, die regelmäßig und gerne unsre Gottesdienste mitfeiern ebenso wie die, die vielleicht gerade am kommenden Sonntag mal Lust haben, dabei zu sein, und Gott neu entdecken wollen“, so Pfarrer Renatus Keller.

Er hat Meinungen zur Frage, ob und wie Gott zu entdecken ist, eingeholt, die im Gottesdienst vorgestellt werden. Im Anschluss an die Predigt will Keller sich noch innerhalb des Gottesdienstes beim sogenannten „Kreuzverhör“ den Nachfragen der Besucher stellen. Im Anschluss ist die Gemeinde zum Kirchen-Café – einer Begegnung bei Kaffee und Kuchen – eingeladen. red