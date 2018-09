Pfarrer wird verabschiedet

Lorsch.Am vergangenen Sonntag wurde Michael Bartmann als neuer Pfarrer von St. Nazarius ins Amt eingeführt, morgen wird Pfarrer Christoph Zell aus der Lorscher Gemeinde feierlich verabschiedet. Der Gottesdienst, musikalisch umrahmt von der Schola St. Nazarius, beginnt um 10.30 Uhr.

Wechsel nach Michelstadt

Zell wird künftig als Pfarrer in Michelstadt tätig sein. Seine Amtseinführung dort ist für den 14. Oktober terminiert. Seine 13 Monate in Lorsch werde er in „dankbarer Erinnerung“ behalten, teilt der Seelsorger der katholischen Pfarrgemeinde mit. Die herzliche Aufnahme und das Vertrauen, das ihm in der Klosterstadt entgegengebracht wurde, gebe ihm Rückenwind für die neuen Aufgaben. Im Anschluss an den Gottesdienst morgen sind die Gläubigen zu einem Sektumtrunk an der Pfarrgarage eingeladen. sch

