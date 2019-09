Pfarrgemeinderat sucht Kandidaten

Lorsch.Etwas bewegen in der katholischen Kirche – dafür bietet sich die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat an. Zusammen mit Hauptamtlichen bestimmen die gewählten Laien in diesem Gremium, welchen Weg die Kirche geht. Im Bistum Mainz bestimmen die Mitglieder der katholischen Gemeinden im November neue Pfarrgemeinderäte für vier Jahre. Erstmals werden dabei in Lorsch auch gesondert Vertreter für die Jugend

...