Pfeilschnell durch alle Wasserbecken

Lorsch.Für die Wahl der Lorscher „Sportler des Jahres“ werden vom Magistrat der Stadt stets auch vielversprechende junge Talente vorgeschlagen. So ist es auch in diesem Jahr. Die beiden jüngsten Kandidaten für den Titel sind erst zwölf Jahre alt. Zu ihnen zählt Kira Umlauf. Die Lorscherin ist eine ausgezeichnete Schwimmerin.

„Es macht mir immer wieder Freude, einfach loszuschwimmen“, sagt Kira über ihr Hobby. Und wenn sie loslegt, ist sie pfeilschnell. Bei den Bundesjahrgangsmeisterschaften im nordrhein-westfälischen Tönisvorst holte Kira Umlauf, die bei der SSG Bensheim trainiert, im vorigen Herbst gleich drei erste Plätze. Die Strecke über 50 Meter Brust gewann sie in einer Zeit von 45 Sekunden, die 100 Meter in 1,40 Minuten. Aber nicht nur in ihrer Lieblingsdisziplin war sie nicht zu schlagen. Auch über 100 Meter Lagen – zurückgelegt in unterschiedlichen Schwimmstilen – siegte sie, und zwar in 1,36 Minuten.

Zwei zweite Plätze über Schmetterling und Freistil hängte Kira sogar noch dran. In zwei weiteren Wettbewerben ging sie mit der Freistil- und der Lagen-Staffel an den Start und belegte dabei Platz sieben und acht.

Zu den Jahrgangsmeisterschaften, bei denen Kira Umlauf insgesamt an acht Wettkämpfen teilnahm, kamen im Vorjahr Siege bei den Kreismeisterschaften sowie vordere Plätze bei den Bezirksmeisterschaften. Vom Mehrkampf in Viernheim kam die Lorscherin mit einem großen Pokal nach Hause, mit einem Schulteam der Liebfrauenschule belegte sie zudem einen dritten Platz bei „Jugend trainiert für Olympia“.

Im Urlaub schwimmen gelernt

„Wasser ist ihr Element, schon immer“, sagt Mutter Anja Umlauf über ihre erfolgreiche Tochter. Bemerkenswert ist, dass Kira als kleines Kind keinen Schwimmkurs belegte. Die ersten Schwimmzüge hat sich das Mädchen vielmehr sehr früh selbst beigebracht, im Familienurlaub.

„Es ist ein tolles Gefühl, im Wasser zu sein“, sagt Kira Umlauf. Das gilt für sie heute noch ebenso wie damals. Deshalb ist die Sportlerin, die sich am liebsten im Kraulstil oder brustschwimmend im Rekordtempo durchs Wasser bewegt, inzwischen auch im Delfin- beziehungsweise Butterfly-Stil unterwegs. Die Trainer der SSG Bensheim haben schnell erkannt, dass die Schülerin auch diese anstrengendste Schwimmart hervorragend meistert, bei der man mit kraftvollen „Flügelschlägen“ durchs Wasser schießt.

„Kira ist eine sehr talentierte und engagierte Schwimmerin“, lobt Andrea Hermann, Abteilungsleiterin Schwimmen beim Bensheimer Verein. Sie wolle im Wettkampf „immer das Beste geben“ und die beste Zeit herausholen, sagt die Gymnasiastin, die die sechste Klasse der Liebfrauenschule besucht: „Wenn du Erste sein möchtest, musst du dich anstrengen.“ Das macht ihr Spaß.

Seit zwei Jahren widmet sich die Lorscherin dem Wettkampfsport. Dass sie bei der SSG aufgenommen wurde, wertet sie als Glücksfall. „Ein toller Verein“, sind sich Mutter und Tochter einig. Die Schwimmer pflegten eine gute Gemeinschaft – und das auch über die reinen Trainingszeiten hinaus. Zweimal in der Woche werden im Basinusbad Bahnen gezogen, außerdem stehen Kraft- und Ausdauerübungen auf dem Trockenen auf dem Plan. Zusammen geht man aber auch mal zum Klettern oder Trampolin springen.

Wenn Kira nicht im mit Carbon verarbeiteten Badeanzug durchs Wasser pflügt, dann trifft sie sich in der Freizeit gerne mit Freundinnen, spielt Klavier – ihre Großmutter ist die Musiklehrerin Margarete Umlauf – oder macht auch mal einfach nichts. Im Sommer besucht sie natürlich auch gerne das Lorscher Waldschwimmbad. Das Freibad mit Sprungturm, Rutsche und dem parkähnlichen Grüngelände, das auch zum Fußball- oder Volleyballspielen einlade, sei „super“.

Als Lieblingsfächer in der Schule nennt Kira Umlauf Erdkunde und Sport. Im Vorjahr, als Schwimmen auf dem Stundenplan stand, freute sie sich natürlich über die Note eins. Zu ihren sportlichen Vorbildern gehören Weltmeister Marco Koch aus Darmstadt und die vielfache Titelträgerin Franziska van Almsick. Die Lorscherin hat Autogramme der Stars und auch schon selbst bei internationalen Schwimmwettkämpfen zugeschaut.

Große Wettbewerbe im Blick

Gerne will sie auch selbst bei großen Wettkämpfen starten – am liebsten irgendwann bei Olympia. Und falls dieser Traum nicht in Erfüllung gehen sollte? Dann wird für die Lorscherin die Welt trotzdem nicht untergehen und der Wassersport dennoch eine Lieblingsbeschäftigung bleiben. Denn wenn es ums Schwimmen gehe, dann habe ihre Tochter immer „ein Strahlen im Gesicht“, berichtet Anja Umlauf.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.02.2020