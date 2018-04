Pfingstrosenfest ergänzt den Frühlingsmarkt

Anzeige

Lorsch.Ein Pfingstrosenfest am Welterbetag wird es in Lorsch in diesem Jahr nicht geben. Das heißt allerdings nicht, dass die Pflanzenfreunde auf Veranstaltungen rund um den prächtigen Päoniengarten im Zentrum verzichten müssen. Im Gegenteil. Der Termin wird drei Wochen vorgezogen, mit dem Frühlingsmarkt verbunden – und auf zwei Tage ausgedehnt. Gefeiert wird am 12. und 13. Mai.

200 Pflanzen, 150 Päoniensorten

Aus dem Programm Der Frühlingsmarkt wird am 12. und 13. Mai jeweils ab 11 Uhr gefeiert. Verbunden ist er mit dem Bienen- und Dichterfest und jetzt auch mit den Pfingstrosentagen. Der Sonntag (13.) ist verkaufsoffen ab 13 Uhr. Der Tabakschuppen als Museum für Tabakanbau ist ganztägig ohne Führung und kostenlos zu besichtigen. Es gibt ein Bühnenprogramm mit Auftritten, etwa vom Musikzug Laurissa, der Junior-Tanzsportgarde der Bürger-Funken, Groove Generation, Independent Band, Ried-Stompers sowie Kindern des Tanzsportclubs Lorsch, Rap mit Jules sowie Aktiven von Vronis Tanzstudi. Zum Finale sind am Sonntagabend Die Gallier zu hören. Ein Clown kommt, es gibt Gedichtvorträge, Imker-Vorträge, eritreische Kaffeezeremonie und Kinder können Bienenhotels basteln. Der Jugendrat lädt zum Poetry-Slam ein. sch

Seit 2013 wird in Lorsch ein Päonientag ausgerichtet. Das Interesse ist groß, zunehmend kommen Besucher auch von weither, um die Beete mit über 200 Pflanzen in der Klosterstadt zu bewundern. Der bislang festgelegte Welterbestätten-Termin Anfang Juni erwies sich aber als nicht optimal. „Es war all die Jahre immer ein bisschen zu spät“, räumt Kulturamtsleiterin Gabi Dewald ein. Im Juni sind viele Pfingstrosen einfach schon verblüht.

Zum Frühlingsmarkt mit Bienen- und Dichterfest soll es nun keine frustrierten Reaktionen mehr geben. Der Garten soll bunt, blühend und duftend erlebt werden können. Insgesamt wachsen auf dem Areal vor der evangelischen Kirche direkt gegenüber des Klostergeländes immerhin 150 verschiedene Sorten der Blumenart, die als kaiserlich bezeichnet wird.