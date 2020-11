Philipp Pfeifer feierte seinen 90. Geburtstag

Lorsch.Philipp Pfeifer (Bild: privat) konnte am Mittwoch seinen 90. Geburtstag feiern. Er ist das, was man einen „Kernbürger“ seiner Heimatstadt Lorsch nennen darf. Am 25. November 1930 wurde er in der Moltkestraße geboren und ist dort im Elternhaus gemeinsam mit drei weiteren Geschwistern aufgewachsen. Die Jugendzeit liest sich wie bei so vielen seiner Generation: Der Vater wurde zum Kriegsdienst eingezogen, später sollte noch der ältere Bruder folgen. Die Mutter hatte mit ihren Kindern alle Mühe, das tägliche Dasein zu sichern. Eine Zeit, die von Entbehrungen geprägt war. Die Schulentlassung eines starken Geburtsjahrgangs im Jahr 1945 kurz nach Kriegsende brachte die nächste große Hürde mit sich. Die schon sicher geglaubte Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten in einer Lorscher Zigarrenfabrik platzte, es galt, vorrangig Arbeitsplätze für Kriegsheimkehrer und -versehrte zu sichern. „Ich hätte damals jede Lehrstelle angenommen“, sagt Philipp Pfeifer im Rückblick – für Berufswünsche war im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland nicht die Zeit. Der Zufall half mit, einen begehrten Ausbildungsplatz bei einem Bensheimer Familienbetrieb als Maler, Lackierer und Verputzer zu erhalten. Eine Berufswahl, die er später nie bereute. Mehr als 30 Jahre seines Arbeitslebens war er bei einer Darmstädter Tageszeitung als Betriebsmaler beschäftigt.

Im Januar 1947 kam es zu einer nächsten Weichenstellung. Philipp Pfeifer wurde im 16. Lebensjahr zum Sänger des Männergesangvereins Germania geworben, damals nicht ahnend, dass der Verein fortan einen festen Platz in seiner Freizeit einnehmen sollte. Als im Jahr 2017 die Ehrung für 70-jährige aktive Mitgliedschaft anstand, war und ist er der bis heute längste je aktiv gewesene Sänger der Lorscher Germania. In der Anfangszeit fanden die Singstunden als Höhepunkt der Woche noch Samstagabends statt, die vielen Jahre der Proben und des geselligen Beisammenseins in der Gaststätte „Harmonie“ im „Biegädel“ sind unvergessen. Es blieb nicht nur beim aktiven Sänger sein, die Vereinschronik dokumentiert über Jahrzehnte hinweg ein fast durchgängiges Vorstandsamt.

Eine weitere sängerische Leidenschaft von Philipp Pfeifer galt den schon legendären „Fidelios“, jener Gesangsgruppe aus den Reihen der Germania, die ab 1959 für 35 Jahre mit flotten Gesangspotpourris und unvergessenen Showmomenten zum Aushängeschild des Lorscher Männerchors wurde. Die meisten Jahre davon war Philipp Pfeifer Chef der fidelen Truppe. Privat fand Philipp Pfeifer sein Glück und heiratete im August 1954 seine Frau Hannelore. Noch im gleichen Jahr ging es an den Hausbau in der damals jungen Neubausiedlung der Kolpingstraße. 1955 wurde der Sohn geboren, die Tochter folgte ein Jahr später. Im August 2014 konnten Philipp und Hannelore Pfeifer nach einem langen gemeinsamen Lebensweg ihre diamantene Hochzeit feiern, zweieinhalb Jahre später verstarb die Frau.

In all den Jahrzehnten blieb das Haus in der Kolpingstraße die Anlaufstelle der Familie, zu der neben den Kindern drei Enkel, ein Urenkel mit allen Angehörigen zählen. red

