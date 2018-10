Philosophenweg im Blick

Lorsch.Der Bauausschuss unter Vorsitz von Klaus Schwab lädt zu einer öffentlichen Sitzung am kommenden Samstag (12.) ein. Die Besichtigung von zwei fertig gestellten Straßenbaumaßnahmen steht dabei auf der Tagesordnung.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr zunächst der Forstbann, und zwar an der Kreuzung zur Biengartenstraße. Anschließend geht es Richtung Mannheimer Straße. Dort werden die Gremiumsmitglieder die Straßenbaumaßnahme am Philosophenweg in Augenschein nehmen. Anregungen zu den Tagesordnungspunkten können Bürger ab 9.20 Uhr geben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.06.2010