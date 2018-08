Anzeige

Lorsch.Die Kreisvolkshochschule bietet in Lorsch neue Kurse aus dem Bereich Gesellschaft an. Anmelden kann man sich telefonisch, schriftlich oder per E-Mail bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße (Marktplatz 1, 64653 Lorsch, Tel. 06251/ 17296-0, E-Mail: anmeldung@kvhs-bergstrasse.de). Alle Kurse finden im Haus Löffelholz, Römerstraße 16, statt.

Weltanschauung

Schöne neue Welt - Auswirkungen der Digitalisierung: montags, 20 Uhr, ab 10.09..

Unser digitaler Schatten: Dienstag, 23.10., 18 Uhr.