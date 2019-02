Pilates und Rückenkurse

Lorsch.Aktiv etwas für die eigene Gesundheit tun, kann man laut Ankündigung der Kreisvolkshochschule bei Kursen im Schulungsraum in der Römerstraße 16 in Lorsch. Am 18. Februar startet ein Pilates-Kurs (montags von 8.30 bis 9.45 Uhr).

Im Anschluss läuft von 9.45 bis 11 Uhr Wirbelsäulengymnastik- laut Ankündigung ein „komplettes Programm für einen gesunden Rücken“. Einen Tag später beginnen zwei Kurse „Rücken-Fitness“. Die Vormittagskurse laufen ab 19. Februar dienstags, von 8.30 bis 9.45 Uhr und von 9.45 bis 11 Uhr.

Anmeldung bei der KVHS Bergstraße im Internet unter www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/17296-15. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.02.2019