Lorsch.Der SPD-Kulturkreis fährt am Sonntag kommender Woche (19.) nach Trier. Dort wollen die Lorscher unter anderem die Karl-Marx-Ausstellung besuchen. In Trier steht auch das Geburtshaus des berühmten Revolutionärs, der von seiner Heimatstadt in diesem Jahr mit einer Ausstellung zum 200. Geburtstag gewürdigt wird.

Ausstellung über Karl Marx

Noch sind einige Plätze im Bus frei, informiert für den SPD-Kulturkreis Brigitte Sander. Wer sich anmelden möchte zur Teilnahme, kann dies unter der Rufnummer 06251/57240 tun.

Die Abfahrt nach Trier ist am 19. August um 7.30 Uhr an der Haltestelle Neckarstraße/Stadthaus Lorsch geplant. red