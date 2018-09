Plätze frei in der Bubengarde

Lorsch.Viel Spaß in ihrem wöchentlichen Training haben die Jungs der Bubengarde der Närrischen Drei. Weitere können noch mitmachen. Jeden Donnerstag von 15.30 bis 16.30 Uhr trifft sich die Gruppe im Vereinshaus im N3-Raum. Fünf Jungen im Alter von neun bis 12 Jahren sind derzeit dabei, weitere sind willkommen, so Gruppenleiterin Sabine Jochem. An Fastnacht beteiligt sich die Bubengarde in ihren

...