Planung wird kaum geändert

Lorsch.Negative Folgen für den Einzelhandel am Ort werden in Lorsch durch die Expansion eines Möbelhauses in Mannheim befürchtet. Trotz der Bedenken in der Region darf Segmüller in Mannheim wachsen, teilte die Stadt Lorsch gestern in einer Pressemitteilung mit.

Darin heißt es: „Bereits Ende 2017 und im Sommer 2018 lief ein Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren, da das Vorhaben nicht den

...