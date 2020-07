Platz zwei im Blick

Lorsch.„Kompass“ heißt das „Kommunalprogramm Sicherheitssiegel“ des hessischen Innenministeriums. Polizeipräsident Lammel verdeutlichte in seiner Rede in Lorsch, dass es wichtig sei, auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger ernst zu nehmen – nicht zuletzt deshalb, damit „Staatsverdrossenheit“ nicht zunehme.

Der Freiwillige Polizeidienst zum Beispiel bestünde nicht aus „Schwarzen Sheriffs“, stellte er klar. Gegner argumentierten oft aus „ideologischen Gründen“ dagegen. Die Ehrenamtlichen hätten nur ein „kleines Paket von Befugnissen“. Ihre Anwesenheit aber vermittle vielen Bürgen mehr Sicherheit.

Bürgermeister Christian Schönung erklärte, ein „Freund des Freiwilligen Polizeidienstes“ zu sein. Er lobte außerdem die gute Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion in Heppenheim. Der Bergsträßer Polizeichef Manfred Burkart war gestern ebenfalls nach Lorsch in den Schöffensaal gekommen. Schönung erinnerte an weitere beschlossene Aktionen wie „Wachsame Nachbarn“ und „Gewalt-Sehen-Helfen“.

Polizeipräsident Lammel stellte fest, dass Hessen bezüglich der Häufigkeitszahl – sie ist ein Indikator dafür, wie stark eine Region durch Kriminalität belastet ist – hinter Bayern und Baden-Württemberg auf einem „guten“ dritten Platz liege. Man strebe aber bereits Platz zwei an. sch

