Polizei ermittelt nach Brand in Gartenlaube

Lorsch.Eine Gartenlaube in der Hüttenfelder Straße geriet am Dienstagnachmittag in Brand. Die Gründe, warum das Feuer ausbrach, waren gestern noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung.

Elf Feuerwehrleute im Einsatz

Zeugen hatten gegen 14 Uhr eine starke Rauchentwicklung in diesem Bereich wahrgenommen und die Einsatzzentrale verständigt. Zeitgleich mit der Polizei traf auch die Lorscher Feuerwehr mit elf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ein, die umgehend mit den Löscharbeiten begannen. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass durch die Flammen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht wurde. Warum es zu dem Brand auf dem Grundstück und der Hütte kam, wird derzeit untersucht.

Gelbes Auto beobachtet

Zeugen hatten in diesem Zusammenhang ein gelbes Fahrzeug beobachten können, dass sich zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung zügig entfernt haben soll, teilt die Polizei mit. Ob dieses Fahrzeug mit dem Vorfall in Verbindung steht, werde derzeit ebenfalls geprüft, so die Beamten.

Vor diesem Hintergrund werden Zeugen, die ergänzende Angaben zu dem Auto machen können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Zu erreichen sind die Ermittler in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060. sch/pol

