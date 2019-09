Polizei nimmt vier Männer fest

Lorsch/Bergstraße.Polizeikräfte haben gestern am frühen Morgen zahlreiche Objekte im Kreis Bergstraße durchsucht, unter anderem waren Spezialkräfte auch in der Lorscher Stadtmitte im Einsatz. Es wurden insgesamt vier Männer festgenommen. Hintergrund war eine Auseinandersetzung in Bickenbach im Mai dieses Jahres (wir haben berichtet).

Auf einem Parkplatz in der Nähe eines Sportgeländes in der Pfungstädter

...