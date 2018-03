Anzeige

Lorsch.Eine Streife der Verkehrsdirektion Südhessen hat auf der A 67 bei Lorsch einen Kühlsattelzug gestoppt, da dessen Spedition bereits im Januar wegen eines manipulierten digitalen Fahrtenschreibers beanstandet worden war. „Mit dem eingebauten Gerät dokumentieren die Fahrer ihre vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten“, erklärt ein Polizeisprecher.

Strafanzeige gestellt

Tatsächlich hätten die Beamten auch bei der aktuellen Kontrolle Ungereimtheiten entdeckt. So habe man nachgewiesen, dass der 40-jährige Fahrer für seine Tour aus der Türkei ins Rhein-Main-Gebiet den Tacho manipuliert hatte. So lenkte er den 40-Tonner knapp 84 Stunden mit Pausen von maximal sechs Stunden, obwohl das Gesetz mindestens neun vorschreibe. Der Fahrtenschreiber wurde ausgebaut und sichergestellt, der Fahrer musste eine Sicherheitsleitung von 8000 Euro hinterlegen und wird wegen des Verdachts der Fälschung technischer Daten angezeigt. s in